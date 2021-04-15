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ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek

ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
 15 Nisan 2021 16:11
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ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Biden yönetiminden yapılan açıklamada, başkanlık seçimlerini etkileme ve siber saldırı girişimi gerekçesiyle Rusya'ya çeşitli yaptırımların da uygulanacağı belirtildi.

Rusya bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, Aralık 2020'de "SolarWinds" adlı yazılıma ağ ve sistem altyapılarını yöneten bir yazılıma yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla, aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD'li yetkililer geçen ay siber saldırıya ek olarak, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti.

Diplomatların sınır dışı edilmesi ve yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Kremlin'e karşı ilk misilleme hamlesi olma özelliğini taşıyor. ABD'li yetkililer, daha önce "görünen" ve "görünmeyen" karşı eylemlerden oluşacak yaptırımlarla gelecekte benzeri girişimlerin önüne geçilmesi için Rusya'ya net bir mesaj verileceğini ifade etmişti.

ABD geçen ay muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanması nedeniyle Rusya'nın bazı üst ve orta düzey bürokratları ile devlet kuruluşlarına yaptırım kararı açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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