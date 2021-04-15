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'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı

Samsun'da Bafra Öğretmenevi Müdürü, 'internetten yasa dışı bahis oynadığı' gerekçesiyle görevinden alındı.
 15 Nisan 2021 16:22
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'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı

2013 yılından beri Bafra Öğretmenevi Müdürlüğü görevini yürüten N. S., Emniyet Genel Müdürlüğünün internetten yasa dışı bahis ve kumar oynayanlar hakkında yaptığı takip sonucunda Muğla Emniyet Müdürlüğünün takibi sonucu görevden alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tespit üzerine Bafra Kaymakamlığı bilgilendirildi. N.S., Bafra Kaymakamlığı tarafından başlatılan idari soruşturma üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevden alındı.
İhlas Haber Ajansı
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