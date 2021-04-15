1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı

TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er getirildi.
 15 Nisan 2021 16:32
+Aa- Yazdır
TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı

TRT'den yapılan açıklamaya göre Er, TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Konya'da 1979'da dünyaya gelen Er, meslek hayatına yerel medyada başladı. Kanal 7 haber merkezinde 1998'de profesyonel olarak gazeteciliğe adım atan Fatih Er, medya eğitimi için gittiği Avustralya'da farklı medya kuruluşlarında çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra Doğan Medya grubu Star Haber'de dış haberler prodüktörlüğü ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

TV Net ve Kanal 24'ün kurucu ekibinde dış haberler editörü ve sunucu olarak yer alan Fatih Er, 2009-2012 yılları arasında TRT'nin Kudüs muhabirliği görevini yürüttü.

Fatih Er'in, Arap Baharı sürecinde Mısır, Tunus ve Libya'da imza attığı haberler hem Türkiye'de hem dünyada önde gelen basın yayın kuruluşlarında yayınlandı.

Daha sonra Aljazeera Türk ekibine dahil olan Fatih Er, 2013-2014 yıllarında A Haber'de editör-sunucu ve kıdemli-muhabir olarak görev yaptı ve aynı dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Televizyon Haberciliği dersleri verdi.

Türkiye'nin Uluslararası yayın yapan ilk televizyon kanalı TRT World'un kurucularından olan Fatih Er, 2014-2016 yılları arasında haber müdürlüğü ve 2017-2019 yılları arasında genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Er, son olarak TRT İngiltere temsilciliğini yürüttü.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Er, evli ve 1 çocuk babası.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Çevre Ajansının teşkilat yapısı belirlendi
15 Nisan 2021 15:40		 PTT'den idari izin genelgesi
15 Nisan 2021 15:09
Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği yayımlandı
15 Nisan 2021 15:04		 Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
15 Nisan 2021 14:57
Yolcunun testi pozitif çıktı, otobüsteki 48 kişi karantinaya alındı
15 Nisan 2021 13:35		 PTT AŞ, 'çalışanların patates ve soğan taşımaya zorlandığı' iddialarını yalanladı
15 Nisan 2021 13:12
Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı
15 Nisan 2021 13:10		 İçişleri: Kasten öldürme suçunda yüzde 31,5'lik düşüş sağlandı
15 Nisan 2021 12:39
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu
15 Nisan 2021 12:32		 Ankara Valiliği tedbirler kapsamında mesai saatlerini belirledi
15 Nisan 2021 12:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:19 - Bakan Soylu: En geç 19.00'da evde olalım17:16 - Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti17:10 - AYM, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığına iade etti17:05 - Döküm fabrikasında kazan patladı 8 işçi yaralandı16:59 - Elektrik akımına kapılan AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti16:56 - İstinaf, yerel mahkemenin Kadir Şeker itirazlarını reddetti
16:43 - KKTC'de şaşırtan karar, Kur'an kursları kapatılıyor16:32 - TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı16:22 - 'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı16:14 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?16:11 - ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek16:07 - En çok vaka görülen üçüncü ilde yeni tedbir kararı
16:05 - 'Siz parktan, hanım evden kovuyor, uzayda mı oturacağız'15:59 - Milli Piyade Tüfeği MPT-76 artık daha hafif15:48 - Asker çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu15:46 - Fenerbahçe Opet, maça çıkamayacağını açıkladı15:40 - Türkiye Çevre Ajansının teşkilat yapısı belirlendi
15:39 - Rifat Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneği yeniden başlatılsın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MB'nin faiz açıklamasında dikkat çeken değişiklik
KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Doktorun lüks hayatı ve paylaşımları nafaka artırım talebi getirdi
Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok
Aşı var, aşı olan yok! Bu ilde aşı oranı yüzde 30'lara düştü
Faiz kararı sonrası dolar yükseldi
Bir belediye daha, vergi vermemek için, itfaiye öncü aracı aldı
İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz
Ankara Valiliği tedbirler kapsamında mesai saatlerini belirledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söylenişi güzel sporcu isimleri 1
yemek yapmak 2
Transatlantik 1
unutulma hakkı 1
gani gani 1
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 6
erp 1
adak 1
konserine gidilemediği için kahrolunan sanatçılar 2
rulokat 2
SON İLANLAR
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Şanlıurfa Siverek SYDV personel alacak
İşkur 11 proje destek personeli alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ElemanıAlım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam