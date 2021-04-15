KKTC'de şaşırtan karar, Kur'an kursları kapatılıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın Laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.
|15 Nisan 2021 16:43
|+Aa- Yazdır
KKTC'de Anayasa Mahkemesi şaşırtan bir karara imza attı. Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.
Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15 Nisan 2021 17:16
|En çok vaka görülen üçüncü ilde yeni tedbir kararı
15 Nisan 2021 16:07
|'Siz parktan, hanım evden kovuyor, uzayda mı oturacağız'
15 Nisan 2021 16:05
|Asker çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu
15 Nisan 2021 15:48
|Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
15 Nisan 2021 15:19
|Taksi şoförü, takip ettiği genç kadına aracıyla çarptı
15 Nisan 2021 14:58
|Nihat Hatipoğlu'ndan, 'Kripto parayla hacca gidilir mi?' sorusuna yanıt
15 Nisan 2021 13:53
|Sosyal medyadan helallik istedi, koronaya yenildi
15 Nisan 2021 13:42
|Türkiye'nin gökyüzü trafiği Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden yönetiliyor
15 Nisan 2021 12:24
|NASA yarışmasıyla gelen birincilik Van Gölü'nün tanıtımına katkı sundu
15 Nisan 2021 12:14