1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstinaf, yerel mahkemenin Kadir Şeker itirazlarını reddetti

Yerel mahkemenin Kadir Şeker hakkındaki kararına ilişkin itiraz talepleri, istinaf mahkemesince reddedildi.
 15 Nisan 2021 16:56
+Aa- Yazdır
İstinaf, yerel mahkemenin Kadir Şeker itirazlarını reddetti

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in dosyasını inceledi.

Mahkeme, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeker'in avukatları ve davanın katılanları tarafından yapılan itirazları esastan reddetti.

Dosyanın Yargıtay incelemesine gönderilmesi bekleniyor.

- Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsündeki yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı "haksız tahrik indiriminin üst sınırdan uygulanması gerektiği", Kadir Şeker'in avukatları "olayın meşru müdafaa veya sınırın aşılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" ve maktul Özgür Duran'ın avukatları da sanığa "haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği" gerekçesiyle kararın bozulmasını istemiş, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne itirazda bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mahkemenin müebbet verdiği sanığı, istinaf beraat ettirdi
08 Nisan 2021 18:03		 Sakarya İstinaf, 2,55 yılda yaklaşık 78 bin dosyayı karara bağladı
08 Nisan 2021 11:43
İzinsiz EFT'den banka sorumlu
04 Nisan 2021 10:08		 Emine Bulut'un katilinin cezasını İstinaf onandı, aile Yargıtay'a başvurdu
01 Nisan 2021 14:15
Oğlunun ölümüne neden olmaktan müebbet alan babaya, istinaftan 7,5 yıl hapis
29 Mart 2021 17:26		 İstinaf, İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasında kararını verdi
19 Mart 2021 17:11
Mobbing'e 10 bin lira tazminat 'zenginleşme nedeni' sayıldı
14 Mart 2021 09:00		 Eşinin maaş kartını vermeyen kocaya mahkeme 'ekonomik şiddet' dedi
13 Mart 2021 11:50
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı
24 Şubat 2021 18:27		 Belediyenin hizmet binası haczinde son sözü istinaf söyleyecek
24 Şubat 2021 16:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:19 - Bakan Soylu: En geç 19.00'da evde olalım17:16 - Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti17:10 - AYM, HDP iddianamesini Yargıtay Başsavcılığına iade etti17:05 - Döküm fabrikasında kazan patladı 8 işçi yaralandı16:59 - Elektrik akımına kapılan AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti16:56 - İstinaf, yerel mahkemenin Kadir Şeker itirazlarını reddetti
16:43 - KKTC'de şaşırtan karar, Kur'an kursları kapatılıyor16:32 - TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı16:22 - 'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı16:14 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?16:11 - ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek16:07 - En çok vaka görülen üçüncü ilde yeni tedbir kararı
16:05 - 'Siz parktan, hanım evden kovuyor, uzayda mı oturacağız'15:59 - Milli Piyade Tüfeği MPT-76 artık daha hafif15:48 - Asker çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu15:46 - Fenerbahçe Opet, maça çıkamayacağını açıkladı15:40 - Türkiye Çevre Ajansının teşkilat yapısı belirlendi
15:39 - Rifat Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneği yeniden başlatılsın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MB'nin faiz açıklamasında dikkat çeken değişiklik
KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Doktorun lüks hayatı ve paylaşımları nafaka artırım talebi getirdi
Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok
Aşı var, aşı olan yok! Bu ilde aşı oranı yüzde 30'lara düştü
Faiz kararı sonrası dolar yükseldi
Bir belediye daha, vergi vermemek için, itfaiye öncü aracı aldı
İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz
Ankara Valiliği tedbirler kapsamında mesai saatlerini belirledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Careless whisper 1
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 6
5s 1
pertevniyal 1
söylenişi güzel sporcu isimleri 1
su arıtma cihazı 6
En soğuk espriler 4
pazar günü alışkanlıkları 2
zikzak 1
iftar programları 1
SON İLANLAR
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Şanlıurfa Siverek SYDV personel alacak
İşkur 11 proje destek personeli alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ElemanıAlım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam