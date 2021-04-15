İstinaf, yerel mahkemenin Kadir Şeker itirazlarını reddetti
|15 Nisan 2021 16:56
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Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in dosyasını inceledi.
Mahkeme, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeker'in avukatları ve davanın katılanları tarafından yapılan itirazları esastan reddetti.
Dosyanın Yargıtay incelemesine gönderilmesi bekleniyor.
- Olay
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.
Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsündeki yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı "haksız tahrik indiriminin üst sınırdan uygulanması gerektiği", Kadir Şeker'in avukatları "olayın meşru müdafaa veya sınırın aşılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" ve maktul Özgür Duran'ın avukatları da sanığa "haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği" gerekçesiyle kararın bozulmasını istemiş, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne itirazda bulunmuştu.
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