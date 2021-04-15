Elektrik akımına kapılan AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti
Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş (44), yaşamını yitirdi.
|15 Nisan 2021 16:59
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İlçenin Bağlar Mahallesi'nde kendisine ait inşaatı devam eden binada akıma kapılan Uğiş, ağır yaralandı.
İnşaattakiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğiş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayı duyan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceğlu, partililer ile Uğiş'in yakınları hastaneye geldi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Uğiş, 2014 yılından bu yana AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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