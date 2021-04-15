Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Döküm fabrikasında kazan patladı 8 işçi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında üretim kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı.
|15 Nisan 2021 17:05
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Yeni Yalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren döküm fabrikasında üretim bölümündeki kazanda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralanan 8 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangını söndürdü.
Patlama ve yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tarlada çalışırken eşini öldürüp, intihara kalkıştı
15 Nisan 2021 15:16
|Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında yaralandı
15 Nisan 2021 14:33
|SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı: O anlar kamerada
15 Nisan 2021 13:20
|İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler
15 Nisan 2021 09:51
|Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi
15 Nisan 2021 09:31
|Katil kocanın şeytani planı
15 Nisan 2021 08:54
|Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı 'Unuttum' dedi
15 Nisan 2021 08:47
|Türk kaptan gemi ambarında öldü
15 Nisan 2021 08:35
|Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
14 Nisan 2021 20:06
|20 yıl önce katledilen er davasında avukattan 'ilişki' iddiası
14 Nisan 2021 18:43