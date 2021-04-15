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Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs yakalanan Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti.
 15 Nisan 2021 17:16
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Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı.

Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
DHA
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