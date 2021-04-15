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Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
 15 Nisan 2021 17:29
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Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar M.H, M.Ö, E.S, H.K. ve N.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında sanıkların Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığının, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarının ve FETÖ iltisaklarının tespit edildiği ve KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık M.H, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklardan M.H'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün, M.Ö'yü 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğerlerinin "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.
Anadolu Ajansı
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