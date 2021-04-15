1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Antalya'da trafikte ihlal ettiği kuralların görüntüsünü sosyal medyada yayınlayan sürücüye, 6 bin 781 TL para cezası uygulandı.
 15 Nisan 2021 18:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, H.E.A. adlı şahıs 07 ANS 431 plakalı motosikletiyle akrobasi hareketleri yaptı. Trafikte kırmızı ışık ihlali yapan, makas atan, polisin ikazlarına uymayan, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullandığı belirlenen H.E.A, bu anları kask kamerasıyla kayıt altına aldı.

Trafik kurallarını ihlal ettiği görüntüleri H.E.A, hareketli müzik eşliğinde sosyal medyada hesaplarından paylaştı. H.E.A, önceki gün yeniden trafiğe çıkınca İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Şahin timlerine takıldı.

Uzun süre polisten kaçan sürücü yakayı ele verdi. H.E.A'ya çok sayıda kural ihlalinden 6 bin 781 TL para cezası kesilirken, motosikleti de otoparka çekildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yüzüne dezenfektan uyguladı, 14 gün hastanede kaldı
15 Nisan 2021 18:42		 Elektrik akımına kapılan AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti
15 Nisan 2021 16:59
Güney Kore Malatya'nın kuru kayısısına talip
15 Nisan 2021 15:11		 Bir belediye daha, vergi vermemek için, itfaiye öncü aracı aldı
15 Nisan 2021 15:00
Vakaların yüzde 50'sini ev kadınlarının oluşturduğu ilde Valilikten çağrı
15 Nisan 2021 14:18		 Vali uyardı: Yüksek vaka oranlarının olumsuz sonuçları olacak
15 Nisan 2021 13:54
Aşı var, aşı olan yok! Bu ilde aşı oranı yüzde 30'lara düştü
15 Nisan 2021 13:31		 Koronadan 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
15 Nisan 2021 13:07
Salgın döneminde İstanbul'da hava kirliliğinin arttığı tek ilçe
15 Nisan 2021 13:03		 Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri turizme hizmet edecek
14 Nisan 2021 23:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - Anadolu Ajansının yeni genel müdür yardımcıları belli oldu18:51 - Bakanı Pakdemirli, terör mağduru annenin inek talebini yerine getirdi18:50 - MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden sınav uygulamasına dair yazı18:48 - Bakan Selçuk: Lütfen ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım18:42 - Yüzüne dezenfektan uyguladı, 14 gün hastanede kaldı18:35 - İcra ve İflas Kanunu'nda ihtiyaç duyulan düzenlemeye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
18:32 - Sosyal medyadan helallik istedi, koronaya yenildi18:22 - Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı18:18 - Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Kripto parayla hacca gidilir mi?18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:05 - Çeyrek altın günü 742 TL'den tamamladı18:02 - Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
17:44 - Bunalıma giren polis memuru intihar etti17:41 - Ücretsiz izin desteği verilen sektörler genişletildi17:32 - 62 ilde 42 bin 873 öğrenciye daha tablet gönderildi17:29 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası17:19 - Bakan Soylu: En geç 19.00'da evde olalım
17:16 - Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MB'nin faiz açıklamasında dikkat çeken değişiklik
KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Doktorun lüks hayatı ve paylaşımları nafaka artırım talebi getirdi
Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok
Bir belediye daha, vergi vermemek için, itfaiye öncü aracı aldı
Aşı var, aşı olan yok! Bu ilde aşı oranı yüzde 30'lara düştü
'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vapur 3
En soğuk espriler 4
minti 2
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 6
erp 1
rakı 5
mavi su 1
Yükselmek için başkasının üstüne basmak 2
söylenişi güzel sporcu isimleri 1
ağlamak 1
SON İLANLAR
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Şanlıurfa Siverek SYDV personel alacak
İşkur 11 proje destek personeli alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ElemanıAlım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam