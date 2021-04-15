Yüzüne dezenfektan uyguladı, 14 gün hastanede kaldı
|15 Nisan 2021 18:42
|+Aa- Yazdır
Ankara'da taksi şoförlüğü yapan 52 yaşındaki İsmail Özelçi'yi yüzüne uyguladığı dezenfektan hastanelik etti. Müşterisinin koronavirüs olduğundan şüphelenen taksi şoförü test yaptırmak yerine çareyi dezenfektanda aradı.
Dezenfektanı yalnızca eline değil yüzüne de sürdü. Taksicinin yüzü alerjik reaksiyon gösterdi, şişti ve kızardı.
Taksici hastanelik oldu
Acile giden Özelçi, 14 gün boyunca hastanede tedavi gördü. İlaç, serum ve iğne tedavisi ile sağlığına kavuşabildi.
"Dezenfektanlar doğru kullanılmalı"
Dışkapı Hastanesi Dermatoloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal dezenfektanın yüze uygulanmaması gerektiğine dikkat çekti:
"Bu olaydadezenfektanın yanlış kullanımı söz konusu. Dezenfektanları yüzümüze kullanmayalım yüzümüzü su ve sabunla temizleyelim. Yüzey dezenfektanlarını ise cildimize hiç temas ettirmeyelim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı
15 Nisan 2021 18:22
|Elektrik akımına kapılan AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti
15 Nisan 2021 16:59
|Güney Kore Malatya'nın kuru kayısısına talip
15 Nisan 2021 15:11
|Bir belediye daha, vergi vermemek için, itfaiye öncü aracı aldı
15 Nisan 2021 15:00
|Vakaların yüzde 50'sini ev kadınlarının oluşturduğu ilde Valilikten çağrı
15 Nisan 2021 14:18
|Vali uyardı: Yüksek vaka oranlarının olumsuz sonuçları olacak
15 Nisan 2021 13:54
|Aşı var, aşı olan yok! Bu ilde aşı oranı yüzde 30'lara düştü
15 Nisan 2021 13:31
|Koronadan 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
15 Nisan 2021 13:07
|Salgın döneminde İstanbul'da hava kirliliğinin arttığı tek ilçe
15 Nisan 2021 13:03
|Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri turizme hizmet edecek
14 Nisan 2021 23:12