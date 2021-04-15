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Yüzüne dezenfektan uyguladı, 14 gün hastanede kaldı

Ankara'da bir taksi şoförü müşterisinin koronavirüs olduğundan şüphelendi. Üç gün boyunca hem eline hem de yüzüne dezenfektan uyguladı. Yüzünde kızarıklık ve kaşıntı oluşan taksi şoförü, hastanede 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşabildi.
 15 Nisan 2021 18:42
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Yüzüne dezenfektan uyguladı, 14 gün hastanede kaldı

Ankara'da taksi şoförlüğü yapan 52 yaşındaki İsmail Özelçi'yi yüzüne uyguladığı dezenfektan hastanelik etti. Müşterisinin koronavirüs olduğundan şüphelenen taksi şoförü test yaptırmak yerine çareyi dezenfektanda aradı.

Dezenfektanı yalnızca eline değil yüzüne de sürdü. Taksicinin yüzü alerjik reaksiyon gösterdi, şişti ve kızardı.

Taksici hastanelik oldu

Acile giden Özelçi, 14 gün boyunca hastanede tedavi gördü. İlaç, serum ve iğne tedavisi ile sağlığına kavuşabildi.

"Dezenfektanlar doğru kullanılmalı"

Dışkapı Hastanesi Dermatoloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal dezenfektanın yüze uygulanmaması gerektiğine dikkat çekti:

"Bu olaydadezenfektanın yanlış kullanımı söz konusu. Dezenfektanları yüzümüze kullanmayalım yüzümüzü su ve sabunla temizleyelim. Yüzey dezenfektanlarını ise cildimize hiç temas ettirmeyelim."
TRT
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