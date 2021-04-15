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MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden sınav uygulamasına dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yüz yüze ve uzaktan eğitim ile sınav uygulamalarına dair resmi yazısı illere gönderdi.
 15 Nisan 2021 18:50
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MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden sınav uygulamasına dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında uygulanacak yeni kuralları belirledi. Buna göre, sınavlar 1 Kasım 2020 ila 26 Mart 2021 tarihleri arasındaki kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak, 3 Mayıs 2021'den itibaren 18/12/2020 tarihli yazıdaki kurallara göre yürütülecektir.

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Memurlar.Net
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