MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden sınav uygulamasına dair yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yüz yüze ve uzaktan eğitim ile sınav uygulamalarına dair resmi yazısı illere gönderdi.
|15 Nisan 2021 18:50
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında uygulanacak yeni kuralları belirledi. Buna göre, sınavlar 1 Kasım 2020 ila 26 Mart 2021 tarihleri arasındaki kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak, 3 Mayıs 2021'den itibaren 18/12/2020 tarihli yazıdaki kurallara göre yürütülecektir.
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