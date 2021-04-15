Vaka sayısı 61 binin üzerinde seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.
|15 Nisan 2021 19:23
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Sağlık Bakanlığı 15 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 3.080 olarak açıklandı.
Test sayısı 42 milyon 828 bin 122'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 086 bin 957, vefat sayısı 35 bin 031, ağır hasta sayısı 3 bin 080 oldu.
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