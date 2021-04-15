Anadolu Ajansının yeni genel müdür yardımcıları belli oldu

Ajansın son genel kurulunda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevine Serdar Karagöz'ün getirilmesinin ardından kurumda yapılanma devam ediyor.

Bu kapsamda görevden ayrılan Metin Mutanoğlu'nun yerine Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni olarak Yusuf Özhan atandı. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına ise görevden ayrılan Mustafa Özkaya'nın yerine Oğuz Enis Peru getirildi.

Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanan Özhan, geniş editöryal yönetim deneyimini ve alışılmış kalıpların dışına çıkan gazeteciliğini, yeni medya araçlarına uyum sağlayarak birleştirdi. Dijitalleşmeye öncelik veren yenilikçi gazetecilik anlayışıyla birçok başarıya imza attı.

TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü göreviyle TRT'nin birçok dilde "küresel ve dijital öncelikli" bir görünüme kavuşmasını sağlayan Özhan, TRT World Dijital Haber Müdürü ve TürkMedya'da Dijital Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. Özhan, çoğunlukla yönetici pozisyonunda olmak üzere dış haberler alanında on yılı aşkın tecrübeye sahip.

Özhan, Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesinde iletişim, kültür ve teknoloji alanında yüksek lisansını tamamladı, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden mezun oldu.

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atan Peru ise 16 yıllık çalışma hayatı boyunca Türksat AŞ'de idari ve mali departmanlarda çeşitli görevler aldı.

Mali işler, kurumsal ilişkiler, stratejik yönetim, iş süreçleri, insan kaynakları ve performans yönetimi alanlarında engin bir tecrübeye sahip olan Peru, 7 yılı aşkın direktörlük kariyeri boyunca, Türksat'ın Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinden biri haline gelmesinde büyük pay sahibi oldu.