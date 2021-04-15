YÖK Başkanı, bazı üniversitelerin rektörleriyle görüştü
|15 Nisan 2021 19:01
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Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YÖK'ün "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi"ndeki 15 üniversitenin rektörüyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda bir araya geldiğini bildirdi.
Toplantıda üniversitelerin rektörlerinin proje kapsamında bugüne kadar yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdiğini aktaran Saraç, "Üniversitelerimizin bulundukları bölgelerde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde tematikleşmesini hedeflediğimiz projemizde gelinen son durumu değerlendirdiğimiz faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.
Proje kapsamında Aksaray Üniversitesinin "spor ve sağlık", Artvin Çoruh Üniversitesinin "tıbbi ve aromatik bitkiler", Bartın Üniversitesinin "akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları", Bingöl Üniversitesinin "tarım ve havza bazlı kalkınma", Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin "hayvancılık", Düzce Üniversitesinin "sağlık ve çevre", Hitit Üniversitesinin "makine ve imalat teknolojileri", Kırklareli Üniversitesinin "gıda", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin "tarım ve jeotermal", Kastamonu Üniversitesinin "ormancılık ve tabiat turizmi", Muş Alparslan Üniversitesinin "hayvancılık", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin "çay", Siirt Üniversitesinin "tarım ve hayvancılık", Uşak Üniversitesinin "tekstil, dericilik ve seramik" ve Yozgat Bozok Üniversitesinin "endüstriyel kenevir" ihtisaslaştıkları alan olarak belirlenmişti.
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