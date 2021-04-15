Şehit uzman çavuş Halil Kızılay toprağa verildi
|15 Nisan 2021 19:18
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Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay için Hekimhan Öğretmenevi bahçesinde ikindide tören düzenlendi. Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, şehidin akrabası olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, çiftçilik yapan şehidin babası Cumali Kızılay ayakta durmakta güçlük çekti. Anne İnayet Kızılay ve şehidin diğer yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.
8 yıldır TSK'da görev yapan, Hatice Kızılay ile evli 1 kız çocuğu babası şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit Kızılay'ın cenazesi, Dursunlu Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
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