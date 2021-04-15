Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'nda iftarda bir araya geldi.
|15 Nisan 2021 20:05
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