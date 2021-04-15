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Sergen Yalçın aşı oldu! 'Allah! Bu neymiş böyle ya...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
 15 Nisan 2021 20:12
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Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, aşı olduğu sırada çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sergen Yalçın'ın aşı yapılırken gösterdiği tepki sosyal medyada ilgi gördü.
Memurlar.Net
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