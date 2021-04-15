Sergen Yalçın aşı oldu! 'Allah! Bu neymiş böyle ya...'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
|15 Nisan 2021 20:12
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