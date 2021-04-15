Hastanelerde gece saat 24'e kadar aşı randevusu veriliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir" dedi.
|15 Nisan 2021 20:16
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" ifadelerine yer verdi.
Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021
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