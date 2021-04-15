Öğretmene mobbing uygulayan okul müdürüne dava açıldı

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez ile birlikte basın açıklamasında bulunan Anadolu Eğitim-Sen Kırşehir temsilcisi Ramazan Kırbuğa, '' Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Ramazan Kırbuğa ise , ''Şenol Dönmez hocamız bizim sendika üyemiz.Kendisi son 2-3 yıldır çocuğunun kanser hastalıkları nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı çocuğunun raporunu okula vermiş olmasına rağmen okul mdürü tarafından kendisine uygulanan mobbingi biz de sendika temsilcilği olarak üyemizin hakkını aramak adına savcılığa suç duyurusunda bulunarak hakkını aramak için elimizden gelen herşeyi yapacağız.Daha önce buna benzer bir durumda aynı kurumda ki başka bir olayda diğer öğretmen arkadaştan istenmeyen evraklar üyemiz Şenol Hocamızdan istenmiş , kendisi Ankara'ya çocuğunun tedavisi için gittiğinde doktor raporlarıyla ve kendisinin bir an önce okula gelmesi konusunda baskı yapılmış , yine okuldaki ders dağılımları ve kurs dağılımları ile ilgili kendisine psikolojik baskı yapılmış.

Aylar öncesinde cimere şikayet edilmesine rağmen hatta 7-8 kez şikayette bulunmasına rağmen soruşturmanın geç başlatılmış, soruşturmanın geç başlatılmasına rağmen şahit olarak gösterdiğimiz öğretmen arkadaşlarımızın bir kısmının hiç dinlenmemesi, dinlenenlerin de söylediklerini rapora tam olarak yansıtılmadığı saptanmıştır.Bu inşallah son olur.Diğer öğretmen arkadaşlarımızda bu konularla ilgili sıkıntılar

yaşayabilir. Bu konunun örnek teşkil etmesi devletin verdiği makam ve koltukların kişilerin kendi şahsi çıkarları noktasında kullanmamaları, devletin gerektirdiği noktada kullanarak hizmet etmeleri gerekir ve inşallah attığımız bu adım kendilerine örnek olur.Bizler hem üyelerimiz hem de öğretmen arkadaşlarımızın yaşayacağı bütün sıkıntılarda her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz.İnşallah adalet ve hak yerini bulur.Bütün temennimiz bu yönde.'' açıklamasında bulundu.

Şenol Dönmez'in avukatı Mahmut Şerafettin Öztürk ise , ''Şenol Dönmez hocamıza yapılan mobbing ve baskı sebebiyle Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Boztepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Dağıstan , Boztepe İlçe Şube Müdürlüğü ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taramıza verilmeyen müfettiş kararları nedeniyle hukuki yollara başvurarak şikayet dilekçemizle birlikte savcılığa başvurarak hukuksal yolları deneyeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

Bugün gelinen nokta da ise açılan dava karara bağlandı. Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir İl Temsilcisi Ramazan Kırboğa'nın yaptığı yazılı açıklamada Okul Müdürü Aziz Maraşlı'ya Kınama cezası verildiğini kamuoyu il paylaştı.

Yapılan açıklamada; "Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir İl Temsilciliği olarak daha önce gündeme getirdiğimiz üyemiz Şenol DÖNMEZ'in çalıştığı kurum müdürü tarafından maruz kaldığı baskı ve mobbing iddiamız doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan idari soruşturma neticelenmiştir.

Yapılan idari soruşturma neticesinde okul müdürü Aziz Maraşlı'ya sübuta ermiş üç ayrı konudan dolayı üç tane KINAMA cezası verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan bu idari soruşturma kararının,ADLİ olarak devam etmekte olan MOBBİNG davamıza da ışık tutacağı inancındayız.

Mobbing davamız sonuçlandığında konunun ve neticenin tamamı hakkında siz değerli kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.