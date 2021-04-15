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Çantasını x-ray cihazından geçirmeyen avukata 441 TL ceza

Antalya Adliyesi'nde, çantasını x-ray cihazından geçirmediği gerekçesiyle avukata 441 TL idari para cezası uygulandı. Aynı gerekçeyle iki avukat hakkında da tutanak tutularak, işlem başlatıldı.
 15 Nisan 2021 20:33
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Çantasını x-ray cihazından geçirmeyen avukata 441 TL ceza

Antalya Adliyesi'nin Meltem Kapısı olarak da bilinen personel ve avukat giriş kapısında, yaklaşık 5 yıldır x-ray cihazı kullanılıyor. Buradan giriş yapan personel ve avukatlar kimliklerini gösterdikten sonra çantalarını x-ray cihazından geçiriyor, kendileri ise duyarlı kapıdan geçerek içeri girebiliyor. Geçen yıllarda da bazı tartışmalara neden olan x-ray cihazı uygulaması, en son 5 Nisan Avukatlar Günü'nde krize yol açtı. Bazı avukatlar, güvenlik gerekçesi gösterilen uygulamanın Avukatlık Kanunu'na aykırı olduğunu savunarak, karşı çıkıyor.

BİR AVUKATA PARA CEZASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu tarafından, Antalya Barosu'na kayıtlı Avukat Ezgi Altınkurt Sağlık hakkında, 24 Mart günü adliyenin personel ve avukat giriş kapısından çantasını x-ray cihazından geçirmeden giriş yaptığı gerekçesiyle emre aykırı davranmak suçu kapsamında işlem yapıldı. Ayrıca Antalya Baro Başkanlığı'na Sağlık hakkında disiplin soruşturması açılması talebinde bulunuldu. Avukat Ezgi Altınkurt Sağlık'a 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32/1 maddesi gereğince 441 TL idari para cezası verildi.

HAKİM SAVCILAR İTİRAZ ETTİ

Ezgi Altınkurt Sağlık, 2016'da başlayan uygulama sonrası hakkındaki tutanakların sayısını bilmediğini belirterek, "Dayandırılan husus ise TBMM ile bakanlık arasında 2011 yılında yapılan bir protokol. Fakat burada x-ray cihazıyla ilgili herhangi bir ibare kesinlikle yok. Sadece girişlerdeki turnikelerde avukatlık akıllı kartını okutmasıyla ilgili bir düzenleme. Fakat bu o yıldan beri yapılıyor. Hakim ve savcılarla bizim meslek kanunumuzda aranamayacağımıza dair özel hüküm olmasına rağmen, hakim savcılar itiraz etti ve onlara uygulanmadı" dedi.

CEZAYA İTİRAZ EDECEK

Hakkındaki tutanaklar, içeriye sokulmama sonrası çok sayıda arbede yaşandığını anlatan Sağlık, "Biz de zaten baştan beri 'Ya bizim hakkımızda işlem yapın olay yargıya taşınsın, ya da siz yazılı emir verin bu olayı yargıya taşıyalım' diyorduk. İsteğimiz aslında gerçekleşmiş oldu. Henüz elimize soruşturma evrakı geçmiş değil, kabahatle ilgili bir para cezası kesildi. Tabi ki hukuka aykırı bir karar oldu. İtiraz edeceğiz" dedi.

İKİ AVUKAT HAKKINDA TUTANAK

Adliye binasına girişte çantalarını x-ray cihazından geçirmeyi kabul etmeyen avukatlar Gamze Ökte Kılıçkap ve Aylin Onursev hakkında da tutanak tutularak işlem başlatıldı. Ayrıca Antalya Baro Başkanlığı'na gönderilen yazıda, Aylin Onursev hakkında disiplin soruşturması açılması istendi.

İFADE VERDİ

Hakkındaki tutanak ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbarı üzerine savcılıkta ifade veren Avukat Gamze Ökte Kılıçkap, 8 Mart 2021 tarihinde duruşmalara katılmak üzere geldiği adliyeye x-ray cihazı ile duyarlı kapıda yapılan kontrollere girmeden geçiş yaptığını belirtti. Kılıçkap, "Olayda suç teşkil edecek herhangi bir yanlış yoktur. Tamamen Avukatlık Kanunu'nun 58'inci maddesindeki düzenlemeye uygun bir şekilde hareket ettim. Anılan maddede yer alan düzenleme, bir genelge, yönetmelik ya da görüş yazısıyla herhangi bir şekilde değiştirilemez" dedi.

Avukat Kılıçkap, Antalya Adliyesi'nde şu an yapılmakta olan avukatların üst araması uygulamasının Avukatlık Kanunu madde 58'e açıkça aykırılık teşkil ettiğini söyledi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI TALEBİ

Uzun zamandır x-ray cihazından çantasını geçirmediğini ve aratmadığını, dedektörden de geçmediğini söyleyen Aylin Onursev ise, "Bu şekilde davranmamın sebebi, Avukatlık Kanunu madde 58 çok net bir şekilde, 'Ağır cezalık suçlar dışında avukatın üstü aranamaz' diyor. Bu kuralın Antalya Adliyesi'nde de etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

BARO BAŞKANI SABAHA KADAR ADLİYEDE OLACAK

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ise x-ray kriziyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hukuka ve Avukatlık Kanunu'na aykırı olan bu uygulamaya son verilmesi için yaptıkları hiçbir girişimden sonuç alamadıklarını söyledi. Balkan, "Sorun her geçen gün daha da büyümeye başladı. Bu nedenle, farkındalığı yükseltmek amacıyla, sembolik bir protesto, sivil bir itaatsizlik eylemi olarak sabaha kadar adliyede olacağım" ifadelerini kullandı.
DHA
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