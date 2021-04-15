Usta şair Mehmet Turan Yarar hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan müzisyen Onur Akay, 300'den fazla şarkının söz yazarı ve halk şairi olan Mehmet Turan Yarar'ın hayatını kaybettiğini paylaştı.

Akay, "Şair ve güfte yazarı şairi Mehmet Turan Yarar'ı, bugün 14 Nisan 2021 Çarşamba günü sabahı, dört gündür tedavi gördüğü hastanede maalesef kaybettik. Şiirleri Erol Sayan'dan Çinuçen Tanrıkorur'a, Metin Everes'ten Erdinç Çelikkol'a kadar, çok sayıda unutulmayan şarkılara imza atmış bestekarlar tarafından bestelenmiş ve "Aşkın beni yıllarca helak etti efendim" isimli güftesi ise çok sayıda sanatçının okuduğu eserler arasında gazel olarak da yorumlanmıştır. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

MEHMET TURAN YARAR KİMDİR?

8 Eylül 1927 yılında Hatay'da doğdu. Halk tarzında yazdığı şiirlerinde Hataylı Aşık Mehmet mahlasını kullandı. Antakya Köprü Mektebi, Yayladağı Yavuz Sultan Selim İlkokulu (1940), Adana Erkek Lisesinde (1947) okudu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (1955) mezunu. Yüksek lisans yaptı. Tarım Bakanlığına bağlı olarak Ankara, Denizli, Konya, Adana illerinde görev yaparak emekliye ayrıldı. Üyesi olduğu Türk Dil Kurumundan 1980'de istifa etti.

İlk ürünü Atayolu gazetesinde (1940), diğerleri Petek, Varlık, Çağrı, Yedigün, Hisar, Türk Düşüncesi, Türk Dili Dergisi, Güneyde Kültür adlı dergiler ile Simav Anadolu gazetesinde yayımlandı. Bestelenmiş yaklaşık beş yüz şiirinden üç yüzü TRT repertuarına alındı. Çeşitli beste yarışmalarında ödüller kazandı.