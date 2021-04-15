Vakko, Yargıcı'yı satın alıyor
Lüks giyim markası Vakko, kadın modası ve ev dekorasyonu alanında faaliyet gösteren Yargıcı'yı satın almak üzere niyet mektubu imzaladı.
|15 Nisan 2021 21:26
|+Aa- Yazdır
Lüks moda markası Vakko, kadın giyim ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren ve 62 mağazası bulunan Yargıcı'yı bünyesine katmak için niyet sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
Vakko Weeding, Vakkorama, W Collection, V2K designers, Vakko Patisserie, Christofle, Pronovias markalarını bünyesinde barındıran Vakko Holding, markaları arasına Yargıcı'yı da ekleyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|THY, uçak alımını erteledi
15 Nisan 2021 21:28
|Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 5,1 arttı
15 Nisan 2021 10:31
|İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
15 Nisan 2021 02:22
|Erbaş, TDV'nin bu ramazanda ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttığını bildirdi
15 Nisan 2021 01:34
|Şehir Hastanelerinin inşaatı tam gaz!
14 Nisan 2021 23:20
|Bankaların hisselerinin yüzde 80,3'ü üç büyük hissedarda
14 Nisan 2021 21:16
|Ford Otosan üretime ara verecek
14 Nisan 2021 19:59
|Elektrikli scooterlarla ilgili düzenleme yürürlüğe girdi
14 Nisan 2021 10:05
|Çavuşoğlu. Mısır ile Türkiye karşılıklı ziyaretlere başlayabilecek
14 Nisan 2021 10:01
|Turizm sezonu için hedef Mayıs ayı
14 Nisan 2021 10:00