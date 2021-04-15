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THY, uçak alımını erteledi

Türk Hava Yolları, Boeing ile yaptığı 75 adetlik B737-MAX uçak alımını koronavirüs salgınının faaliyetlere etkisinden dolayı erteledi. THY, alımın opsiyona çevrildiğini duyurdu.
 15 Nisan 2021 21:28
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Türk Hava Yolları, Boeing ile yaptığı 75 adetlik B737-MAX uçak alımını koronavirüs salgınının faaliyetlere etkisinden dolayı erteledi. THY, alımın opsiyona çevrildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından, dar gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında ilgi açıklamamızda toplam 75 adet B737-MAX uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmişti. Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulunduran Ortaklığımız, filo planlarını gözden geçirmiş ve yapılan müzakereler sonucunda Boeing firmasıyla mutabık kalarak 75 adet B737 Max uçağın 10 adedinin kesin iptaline, 40 adet uçağın ise 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrilmesine karar vermiştir.

Ortaklığımız, Boeing'e 21 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde yazılı bildirimde bulunarak opsiyon hakkını kullanabilecektir. Aynı zamanda, mevcutta teslim edilmemiş 13 adet B737 MAX uçağının teslim tarihleri Ortaklığımızın operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır. "
Anadolu Ajansı
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