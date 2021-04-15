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Temaslı çıkan sağlık görevlisi, polislere zor anlar yaşattı!

Türkiye'de korona virüs salgınının her geçen gün artmasına karşı bir yandan tedbir alınırken diğer yandan da bazı vatandaşların duyarsızlığı adeta pes dedirtti.
 15 Nisan 2021 21:37
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Türkiye'de korona virüs salgınının her geçen gün artmasına karşı bir yandan tedbir alınırken diğer yandan da bazı vatandaşların duyarsızlığı adeta pes dedirtti.

Aydın'da bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan kadın, eşi pozitif olmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi gittiği işlem yapmak için gittiği banka şubesinde yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu tespit edilince hem polislere hem de meslektaşlarına zor anlar yaşattı. Eşi evde pozitif olmasına rağmen sokakta dolaşan sağlıkçı kadın filyasyon ekiplerince araca alınıp götürüldü.

Olay, Efeler ilçe merkezi Hükümet Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi gizli tutulan sağlık çalışanı bir kadın faturalarını ve ödemelerini yapmak üzere banka şubesine geldi. Kadının şube girişindeki HES kodu sorgulamasında uygulamanın 'riskli' olarak uyarı vermesi sonrasında güvenlik personeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Herkesi şaşırtan sağlıkçı kadın, polis ekiplerine eşinin Korona virüs testinin pozitif çıktığını, evlerinde kendilerine yardımcı olacak kimsesi bulunmadığı için faturalarını ödemek üzere şubeye geldiğini belirtti. Polis ekipleri tarafından gözetim altına tutulan sağlıkçı kadın bir süre sonra durumdan sıkılarak evine gitmek istedi. Ekiplerin buna izin vermemesi nedeniyle sinirlenen kadın ile polis ekipleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Banka şubesinin önünde bekletilen kadının olduğu yere gelen filyasyon ekiplerine de kendine karantina ile ilgili bir şey söylenmediğini ifade eden sağlıkçı kadın, "Ben de sağlıkçıyım hastanede çalışıyorum. Daha önce bu hastalığı geçirdim. Şimdi de iki aşımı da yaptırdım. Bana şimdi karantina ile ilgili hiç bir şey söylenmedi" diyerek kendisini savundu. Konu ile ilgili durumun kendisine anlatılmasından sonra sağlıkçı kadın, filyasyon ekibi tarafından araca alınarak bölgeden götürüldü.

Bu olayların yaşandığı sırada bile temaslı olan sağlıkçı kadının yanından gelip geçenlere karşı hiç dikkat etmediği görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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