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FETÖ'den yargılanan 6 eski asker hakim karşısına çıktı

Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında rütbesi geri alınan tuğgeneral ve meslekten ihraç edilen kurmay albayın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.
 15 Nisan 2021 21:42
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FETÖ'den yargılanan 6 eski asker hakim karşısına çıktı

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral İ.T, eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay M.T, o dönemde aynı tugayda görev yapan Üsteğmen E.D ve Yüzbaşı Ü.G ile tutuksuz yargılanan sanıklar Yüzbaşı M.C.Y ve tugayın askeri gazinosu müdürü B.V, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşma salonunda sanıklar, avukatlar ve jandarma arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde boşluk bırakıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan İ.T, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Darbe girişiminden haberi olmadığını savunan İ.T, "Akçay askeri kampında ailemle izindeydim, karargaha gittim. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum çünkü FETÖ üyesi değilim." diyerek tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da darbe girişimiyle ilgilerinin olmadığını savunarak beraat ve tahliyelerini istedi.

Sanıklardan M.C.Y, örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını savunarak, "Birliğimden kışla dışına herhangi bir kimsenin çıkışı olmamıştır." diye konuştu.

E.D ise 15 Temmuz gecesi evinde olduğunu, M.C.Y'nin gelmesine gerek olmadığını bildirmesine rağmen kışlasına gittiğini söyledi.

E.D, FETÖ ve mahrem imamlıkla herhangi bir bağının olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ü.G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, E.D, İ.T ve M.T'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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