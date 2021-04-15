İran, Rusya'dan 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
|15 Nisan 2021 22:12
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Twitter hesabından açıklama yapan Celali, İran Büyükelçiliği'nin Rus tarafıyla müzakereleri yürüttüğünü ve bunun sonucunda Sputnik V'nin yeni partilerinin tedarikine ilişkin anlaşmada imzaların atıldığını belirtti.
Celali, anlaşma kapsamındaki sevkiyatların mayıs sonundan itibaren başlayacağını kaydetti.
İran'a 60 milyon doz aşı verilecek
Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da İran'ın Rusya'dan 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacağı ifade edildi.
Paylaşımda yer verilen AP haberinde sevkiyatların yıl sonuna kadar tamamlanacağına dikkat çekildi.
9 Şubat'ta İran, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ülkedeki koronavirüse karşı ilk aşı olan Sputnik V'yi öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulamaya başlamıştı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının çok yakında Sırbistan, İran ve İtalya'da üretilmeye başlayacağı bilgisini vermişti.
Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde üretildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.
Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.
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