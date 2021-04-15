Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermedi.
|15 Nisan 2021 22:21
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Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu selam vermeden es geçmesi dikkati çekti.
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