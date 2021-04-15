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Mahir Ünal: 128 milyar TL nerede? diye soranlara gelsin

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, korona virüs salgın sürecinde devlet desteğiyle yapılan yardım miktarını gösteren bir tabloyu paylaşırken "'128 milyar TL nerede?' diye soranlara gelsin" dedi.
 15 Nisan 2021 22:23
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Mahir Ünal: 128 milyar TL nerede? diye soranlara gelsin

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. '128 milyar TL nerede?' diye soranlara gelsin" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, salgın sürecinde Devlet desteğiyle yapılan yardım miktarını gösteren bir tabloda paylaştı.

Ünal paylaştığı tablo şu şekilde:

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 1: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 111 Bin 254 Miktar: 2 Milyar 111 Milyon 254 Bin TL

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 2: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 316 Bin 10 Miktar: 2 Milyar 316 Milyon 10 Bin TL

Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 3: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 61 Bin 527 Miktar: 2 Milyar 61 Milyon 527 Bin TL

Biz Bize Yeteriz Türkiye Hane: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 77 Bin 365 Miktar: 2 Milyar 77 Milyon 365 Bin TL

Kısa Çalışma Ödeneği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 765 Bin 541 Miktar: 31 Milyar 563 Milyon 334 Bin 292 TL

Nakdi Ücret Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 548 Bin 335 Miktar: 10 Milyar 240 Milyon 917 Bin 966 TL

İşsizlik Ödeneği Kişi: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 1 Milyon 48 Bin 409 Miktar: 5 Milyar 634 Milyon 259 Bin 143 TL

Normalleşme Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 183 Bin 435 Miktar: 4 Milyar 34 Milyon 225 Bin 189 TL

Toplam rakamın 60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL olduğunu açıkladı.

AK Parti'den '128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt AK Partili Akbaşoğlu'ndan '128 milyar dolar' iddialarına cevap Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt
İhlas Haber Ajansı
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