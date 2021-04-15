Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi vefat etti
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|15 Nisan 2021 22:56
|+Aa- Yazdır
Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Soner Balcı (64) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Balcı ile araçta yolcu olarak bulunan Mesut Nebi, (48) Ramazan Mutlu, (21) Yusuf Kelismail (20) ve Yaren Fatma Aymergen (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Durumları ağır olan sürücü Balcı ile Yaren Fatma Aymergen, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Nişanlandığını öğrendiği kadını parkta silahla vurdu
15 Nisan 2021 20:39
|Bunalıma giren polis memuru intihar etti
15 Nisan 2021 17:44
|Döküm fabrikasında kazan patladı 8 işçi yaralandı
15 Nisan 2021 17:05
|Tarlada çalışırken eşini öldürüp, intihara kalkıştı
15 Nisan 2021 15:16
|Doktor, hasta yakınının yumruklu saldırısında yaralandı
15 Nisan 2021 14:33
|SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı: O anlar kamerada
15 Nisan 2021 13:20
|İşitme engelli genci dövmek için sıraya girdiler
15 Nisan 2021 09:51
|Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi
15 Nisan 2021 09:31
|Katil kocanın şeytani planı
15 Nisan 2021 08:54
|Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı 'Unuttum' dedi
15 Nisan 2021 08:47