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Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi vefat etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
 15 Nisan 2021 22:56
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Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 kişi vefat etti

Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Soner Balcı (64) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Balcı ile araçta yolcu olarak bulunan Mesut Nebi, (48) Ramazan Mutlu, (21) Yusuf Kelismail (20) ve Yaren Fatma Aymergen (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Durumları ağır olan sürücü Balcı ile Yaren Fatma Aymergen, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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