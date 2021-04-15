Ünlü oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı!
Dizi tarihinin en uzun soluklu olan Arka Sokaklar dizisinde "Mesut komiser" karakterine hayat veren Şevket Çoruh, koronavirüse yakalandı. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" dedi.
|15 Nisan 2021 23:10
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut Komiser' rolüne hayat veren Şevket Çoruh, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından verdi.
Ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını söyledi. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı.
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