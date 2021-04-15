ATV'nin fantastik dizisi final yapıyor
Yaz aylarına girerken, bir çok dizi sezon sonu ya da final kararı alarak ekrana veda etmeye başladı. Bu kervana ATV'nin NTC imzalı 'Akıncı' dizisi de katıldı. Ancak dizi için sezon finali değil, final kararı alındı.
|15 Nisan 2021 23:12
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Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrol oynadığı sevilen dizi final yapan diziler kervanına katıldı.
Son bölümlerinde bir çok oyuncunun veda etmesiyle de gündeme gelen Akıncı dizisinin final bölümü belli oldu.
Sezon sonuna doğru ekranda yaprak dökümü sürüyor.
Atv'nin NTC Medya imzalı dizisi Akıncı da final yapan projeler arasında yerini alıyor.
Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'yi buluşturan Akıncı dizisi 20. bölümde final yapıyor.
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