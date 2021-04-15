Adana Valiliğinden kadına şiddet görüntülerine ilişkin açıklama
|15 Nisan 2021 23:18
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Adana'da bir kişinin annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddet ve tehdide maruz kaldığını öne sürerek darp görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştığı anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14 Nisan saat 17.55'te 155 Polis İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A'yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikahlı eşi olan Z. Ç ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip, darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında 'Önleyici Tedbir Kararı' uygulanmıştır. 14 Nisan'da gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç, 15 Nisan'da çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
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