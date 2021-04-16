Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
|16 Nisan 2021 00:09
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16 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre kripto paralar, ödeme hizmetlerinde kullanılamayacak. Merkez Bankası tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik temel olarak 4 maddeden oluşuyor ve 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğe göre kripto paralar ödeme hizmetlerinde kullanılamayacağı gibi elektronik para kuruluşları da kripto varlıkların alım sartım, saklama, transferine aracılık yapamayacak
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.
(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.
(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.
Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması
MADDE 4 - (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.
(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.
Yürürlük;
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
Merkez Bankası, 16 nisan 2021 tarihi itibariyle Papara, Hızlı Para,
İyzi gibi kurumların da aralarında olduğu 22 kuruluşu elektronik para kuruluşları olarak tanımlamaktadır. Tıklayınız.
Ödeme kuruluşu hizmeti veren kurumları görmek için tıklayınız.
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