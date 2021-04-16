AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar

Bilindiği üzere; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, yeterlik ve sözlü sınavları başarıyla geçenlerin iş müfettişliğine atama işlemlerinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu konuda açılan birçok dava bulunmaktadır.

2017 yılında yaşanan bir olayda, iş müfettişliğine atanmak için idareye başvuran bir personele "Atama süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, ilgililer bilgilendirilecektir" şeklinde cevap verilmiştir.

Başvuru kişi bu cevabı kesin olarak görmediği için 2577 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince idarenin 6 ay içinde vereceği kesin cevabı beklemiştir. İdare 6 ay içinde cevap vermeyince de, 6 aylık sürenin bitiminden 40 gün sonra dava açmıştır. İdare mahkemesi 6 aylık süre içinde dava açılmadığı için, davayı zamanaşımından reddetmiş, bölge idare mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay içtihadına da atıfta bulunarak, davanın 6 aylık süre içinde açılmasının zorunlu olmadığını, 6 aylık sürenin bitim tarihinden itibaren dava açma süresi içinde açılabileceğine karar vermiştir.

AYM kararını okumak için tıklayınız.