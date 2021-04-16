Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettişliğine atanma talebi reddedilen bir kamu personelinin açtığı davada, zamanaşımı süresiyle ilgili önemli karar verdi.
 16 Nisan 2021 00:39
+Aa- Yazdır
AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar

Bilindiği üzere; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, yeterlik ve sözlü sınavları başarıyla geçenlerin iş müfettişliğine atama işlemlerinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu konuda açılan birçok dava bulunmaktadır.

2017 yılında yaşanan bir olayda, iş müfettişliğine atanmak için idareye başvuran bir personele "Atama süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, ilgililer bilgilendirilecektir" şeklinde cevap verilmiştir.

Başvuru kişi bu cevabı kesin olarak görmediği için 2577 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince idarenin 6 ay içinde vereceği kesin cevabı beklemiştir. İdare 6 ay içinde cevap vermeyince de, 6 aylık sürenin bitiminden 40 gün sonra dava açmıştır. İdare mahkemesi 6 aylık süre içinde dava açılmadığı için, davayı zamanaşımından reddetmiş, bölge idare mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay içtihadına da atıfta bulunarak, davanın 6 aylık süre içinde açılmasının zorunlu olmadığını, 6 aylık sürenin bitim tarihinden itibaren dava açma süresi içinde açılabileceğine karar vermiştir.

AYM kararını okumak için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM, HDP iddianamesinin iade gerekçesini açıkladı
15 Nisan 2021 17:10		 AYM: Kamulaştırma bedeli değer kaybına uğratılan başvurucuların hakları ihlal edildi
13 Nisan 2021 12:19
AYM'nin 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları yayımlandı
13 Nisan 2021 10:03		 AYM'den 6755 sayılı OHAL tedbirleri kanununa kısmi iptal
08 Nisan 2021 15:18
Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi
08 Nisan 2021 12:25		 Eski Danıştay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
06 Nisan 2021 12:01
AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıklandı
02 Nisan 2021 09:44		 AYM'nin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu
31 Mart 2021 17:07
AYM: Arazisine viyadük inşa edilen başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildi
31 Mart 2021 11:49		 AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
31 Mart 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Kripto para borsaları düzenlemeden etkilenmeyecek00:39 - AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar00:39 - Kaçan otomobili kovalarken ağaca çarpan polis aracındaki 2 polis yaralandı00:38 - Araştırmaya göre dünyada 2,5 milyar T-rex dinozor türü yaşamış olduğu tahmin ediliyor00:36 - Soylu: 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı00:10 - Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
00:09 - Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı00:06 - Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik00:03 - TÜBİTAK, yurt dışı burslarda 6 yıl şartını esnetmeli!00:01 - İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı00:01 - 16 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?
00:00 - Türkiye evde iken hangi kitapları okudu23:59 - KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki23:57 - Otokar'da hedef 'tam gaz' ihracat23:45 - Yeni kuyumculuk düzenlemesi kayıt dışılığı önleyecek23:23 - CHP'li eski vekil Çetin Soysal canlı yayında fenalaştı!
23:18 - Adana Valiliğinden kadına şiddet görüntülerine ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Türkiye evde iken hangi kitapları okudu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?
TÜBİTAK, yurt dışı burslarda 6 yıl şartını esnetmeli!
AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar
Kripto para borsaları düzenlemeden etkilenmeyecek
Kaçan otomobili kovalarken ağaca çarpan polis aracındaki 2 polis yaralandı
Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik
İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çayı şekersiz içebilmek 7
ulaşgkc 1
su arıtma cihazı 5
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 7
rakı 6
tırnak içinde söylüyorum 3
fevgo 2
iftardan sonra kendine gelen yazarın sözlükteki entry ivmesi 1
ay ışığında 2
kıran 1
SON İLANLAR
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Astis Sosyal Tesis İşletmeciliği 2 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Cevizdere Turizm İnşaat 2 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam