Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?
|16 Nisan 2021 00:01
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, Optimar Araştırma Şirketi'nin şubat ayı anketinden bazı detaylar paylaştı.
"Bu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim aday olursa şansı ne olur?" sorusuna yanıt aradığını belirten Selvi, şunları aktardı:
Erdoğan-Mansur Yavaş
Mansur Yavaş, Erdoğan ile yarışta en öne çıkan isim olarak gözüküyor. Erdoğan yüzde 41.2 alırken Mansur Yavaş yüzde 36.7'ye ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.1 ediyor.
Erdoğan-İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu gerilemesine rağmen yine de önemli bir orana ulaşıyor. Erdoğan yüzde 42.5 alırken İmamoğlu yüzde 34.6'yı buluyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.9'a ulaşıyor.
Erdoğan-Akşener
Meral Akşener son dönemde bir tırmanış içinde görülüyor. Akşener yüzde 27 alırken Erdoğan yüzde 43.6'ya ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 29.5.
Erdoğan-Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yüksek oranlardan birine Kılıçdaroğlu ile yarışta ulaşıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 27 alırken Erdoğan yüzde 44.7'yi buluyor. Kararsızlar ise yüzde 28.3'le yüksek bir oranda seyrediyor.
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