Kripto para borsaları düzenlemeden etkilenmeyecek
Ekonomist Gökhan Şen, kripto paralara dair yönetmeliği yorumladı
|16 Nisan 2021 01:08
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Ekonomist Gökhan Şen sosyal medya hesabından, kripto paralara dair sınırlayıcı hükümler içeren yönetmeliği yorumladı.
Şen, kripto paraların, borsalarda alınıp satılabileceğini, bankalardan para olarak çekilebileceğini ancak ödeme işlemlerinde kullanılamayacağını belirtti.
İşte Gökhan Şen'in görüşleri:
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