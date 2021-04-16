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Kripto para borsaları düzenlemeden etkilenmeyecek

Ekonomist Gökhan Şen, kripto paralara dair yönetmeliği yorumladı
 16 Nisan 2021 01:08
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Kripto para borsaları düzenlemeden etkilenmeyecek

Ekonomist Gökhan Şen sosyal medya hesabından, kripto paralara dair sınırlayıcı hükümler içeren yönetmeliği yorumladı.

Şen, kripto paraların, borsalarda alınıp satılabileceğini, bankalardan para olarak çekilebileceğini ancak ödeme işlemlerinde kullanılamayacağını belirtti.

İşte Gökhan Şen'in görüşleri:
Memurlar.Net
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