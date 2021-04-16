AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki
|16 Nisan 2021 01:34
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını değerlendirirken, "Türkiye hakkında üretilen yalanları kendi devletlerinin tezi olarak savunanlar, tarihin trajedi tarafında yer alırlar." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından Dendias'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:
"Türkiye hakkında üretilen yalanları kendi devletlerinin tezi olarak savunanlar, tarihin trajedi tarafında yer alırlar. Kim olursa olsun, bir devletin tezleri yalanla ve bağnazlıkla savunulamaz. Kendi devletini bu duruma düşürenleri yakın coğrafyamızda çok gördük. Türkiye hakkında yalan üretenlerin çıkmaz sokaktan başka adresleri yok. Bağnazlarla mücadele etmeyi iyi biliriz."
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