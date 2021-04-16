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Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin 81 ilinde din istismarı konusunda çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
 16 Nisan 2021 02:07
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Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin 81 ilinde din istismarı konusunda çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, TVNET'te canlı yayınlanan "Ramazan Hilali" programına katıldı.

Ramazan ayını tebrik eden Erbaş, "Cenabıhak, bu ramazan ayını en verimli şekilde geçirmeyi hepimize, bütün İslam alemine nasip eylesin inşallah." ifadesini kullandı.

Erbaş, bu yıl ramazan ayı temasını "Şifa Ayı Ramazan" olarak belirlediklerini, bu sayede ramazan ve Kur'an-ı Kerim'in müminler için bir şifa olduğuna dikkat çekmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Kur'an'ın tamamının şifa olduğunu vurgulayan Erbaş, "Kur'an'ın tamamı müminler için rahmettir. Kur'an'daki tüm emirler, bütün müminler, bütün insanlar için şifadır. Rabbim, bu şifadan bütün insanlığı mahrum bırakmasın." değerlendirmesini yaptı.

- "Din İşleri Yüksek Kurulu, sahih dini bilgi üreten ve o bilgiyi vatandaşlarla buluşturan bir yapıdadır"

Ali Erbaş, din istismarıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'mizin 81 ilini ve bütün ilçelerini ziyaret ederek, konferanslar düzenleyerek, kitapçıklardan 2 milyon adet broşür yaparak insanımızı din istismarı noktasında uyaran etkinlikler, faaliyetler yaptık. Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz. Din İşleri Yüksek Kurulu, sahih dini bilgi üreten ve o bilgiyi vatandaşlarla buluşturan bir yapıdadır. 16 kişinin yanlışta ittifak etmesi mümkün değildir. Eğer bir konuda bir fetva, ittifakla bir fetva vermişse milletimizin gönül rahatlığı ile o fetvaya uymasının çok doğru olacağını buradan ifadeyim."
Anadolu Ajansı
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