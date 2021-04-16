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Bursa'da ortalık savaş alanına döndü: 100 kişi birbirine girdi

Bursa'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya akrabalar da karıştı. Yaklaşık olarak yüz kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı. Olaylar kameralara da yansıdı.
 16 Nisan 2021 05:47
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Bursa'da ortalık savaş alanına döndü: 100 kişi birbirine girdi

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü. Kavgaya yaklaşık olarak 100 kişi karışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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