Vatandaştan destek var: Tüm şehirler kapatılsın
|16 Nisan 2021 06:15
|+Aa- Yazdır
Kovid-19'a ilişkin Areda Survey Araştırma Şirketi'nin anketinden "tüm şehirler kapanmalı" sonucu çıktı. 9-12 Nisan arasında 2 bin 500 kişi üzerinde düzenlenen dört soruluk ankette kısıtlama ve aşılama konusunda halkın nabzı tutuldu. "Sizce Türkiye'de korona konusunda ne yapılmalı?" sorusunu katılanların yüzde 64.3'ü "tüm şehirlerde kapanma olmalı" diye cevaplarken, yüzde 22.4'ü "kontrollü serbestlik devam etmeli" dedi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 13.3'ü maske kullanmak şartıyla serbestlik olmalı şıkkını işaretledi.
SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SONA ERDİRİR!
Ankette katılımcılara Kovid-19 salgının ne zaman sona ereceğine ilişkin tahminler
de soruldu. Katılımcıların yüzde 51.9'u koronavirüsün sona ermeyeceğini düşünürken,
yüzde 48.1'i ise biteceğini söyledi. "Size göre koronavirüs ne zaman sona erer"
sorusuna yüzde 38.7'si "toplumsal bağışıklık kazanıldığında", yüzde 32'i de
"toplumun büyük çoğunluğu aşılandığında", yüzde 29.2'si "virüs mutasyona uğrayıp
kaybolduğunda" cevabını verdi.
Sadece yüzde 60'ı aşıya geldi
KORONAVİRÜS
Günlük Kovid-19 vaka tablosu da vatandaşlara soruldu. Katılımcıların yüzde 89.2'i bireysel önlemlerin alınması için vaka sayılarının paylaşılmasına destek verirken, yüzde 10.8'i toplumda korku ve panik yarattığı için karşı çıktı.
Yasemin Asan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Adres bilgisi şartı testleri engelliyor'
16 Nisan 2021 08:39
|Baro seçimlerine yine salgın molası
16 Nisan 2021 08:16
|Türkiye'ye özgü 2120 yılı iklim senaryosu
16 Nisan 2021 08:13
|Türk kargo gemisi karaya oturdu
16 Nisan 2021 07:54
|Koronavirüste en kritik hafta
16 Nisan 2021 07:25
|Bakan Soylu, şehidin seccadesinde namaz kıldı
16 Nisan 2021 07:20
|Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
16 Nisan 2021 06:40
|Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde artacak - Haritalı
16 Nisan 2021 06:30
|Kaçan otomobili kovalarken ağaca çarpan polis aracındaki 2 polis yaralandı
16 Nisan 2021 00:39
|Araştırmaya göre dünyada 2,5 milyar T-rex dinozor türü yaşamış olduğu tahmin ediliyor
16 Nisan 2021 00:38