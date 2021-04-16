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Vatandaştan destek var: Tüm şehirler kapatılsın

Areda Araştırma, 9-12 Nisan tarihleri arasında vatandaşlara, "Sizce Türkiye'de korona konusunda ne yapılmalı?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.3'ü "Tüm şehirlerde kapanma" istedi. Yüzde 22,4 ise "kontrollü serbestlik devam etmeli" dedi
 16 Nisan 2021 06:15
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Vatandaştan destek var: Tüm şehirler kapatılsın

Kovid-19'a ilişkin Areda Survey Araştırma Şirketi'nin anketinden "tüm şehirler kapanmalı" sonucu çıktı. 9-12 Nisan arasında 2 bin 500 kişi üzerinde düzenlenen dört soruluk ankette kısıtlama ve aşılama konusunda halkın nabzı tutuldu. "Sizce Türkiye'de korona konusunda ne yapılmalı?" sorusunu katılanların yüzde 64.3'ü "tüm şehirlerde kapanma olmalı" diye cevaplarken, yüzde 22.4'ü "kontrollü serbestlik devam etmeli" dedi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 13.3'ü maske kullanmak şartıyla serbestlik olmalı şıkkını işaretledi.


SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SONA ERDİRİR!

Ankette katılımcılara Kovid-19 salgının ne zaman sona ereceğine ilişkin tahminler de soruldu. Katılımcıların yüzde 51.9'u koronavirüsün sona ermeyeceğini düşünürken, yüzde 48.1'i ise biteceğini söyledi. "Size göre koronavirüs ne zaman sona erer" sorusuna yüzde 38.7'si "toplumsal bağışıklık kazanıldığında", yüzde 32'i de "toplumun büyük çoğunluğu aşılandığında", yüzde 29.2'si "virüs mutasyona uğrayıp kaybolduğunda" cevabını verdi.
Sadece yüzde 60'ı aşıya geldi


KORONAVİRÜS

Günlük Kovid-19 vaka tablosu da vatandaşlara soruldu. Katılımcıların yüzde 89.2'i bireysel önlemlerin alınması için vaka sayılarının paylaşılmasına destek verirken, yüzde 10.8'i toplumda korku ve panik yarattığı için karşı çıktı.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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