Generale ve amirale soruşturma iznini Bakan verecek

2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumuyla birlikte askeri mahkemeler kaldırılmıştı. Askeri mahkemeler yerine yargılamaları yapacak mahkemeler Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenmiş, başsavcılıklar nezdinde askeri suçların soruşturmalarını yapmak üzere bürolar kurulmuştu. AK Parti, asker yargılamalarının nasıl yapılacağına ilişkin bir uyum yasası üzerinde çalışıyor. Yasanın asker yargılamalarındaki boşlukları ortadan kaldıracağı ifade ediliyor.

ASKERİ SUÇLAR BELİRLENECEK

Hazırlanan taslakla, asker kişilerin soruşturma usulleri yeniden belirleniyor. Hangi suçların "askeri suç" olduğu da belirlenecek. Yani asker kişiler tarafından işlenen suçlar yasada tek tek sayılacak. Daha önce bu yargıya bırakılıyordu. Sırf askeri suçta tutuklama süresi ve sebebinin farklı olduğuna dikkat çekilirken, bu nedenle asker kişilerin TCK'ya göre yargılanamayacağı belirtiliyor. Askeri Mahkemeler Kanunu'nun hala kaldırılmadığı ifade edilirken, AK Parti kurmayları, Anayasa'dan kaldırılan askeri yargıyı alt mevzuatla uyumlaştırmak gerektiğini dile getirdi.



KANUN KALKACAK AMA

Askeri Mahkemeler Kanunu'nun hala devam ettiğini ama uygulama kabiliyeti olmadığını söyleyen parti kurmayları, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 2 yılın altındaki suçlarda tutuklama yok. Ancak sırf askeri suçtan dolayı bu süre 6 ay. Dolayısıyla Askeri Mahkemeler Kanunu'nu kaldırırsak bu hüküm ortadan kalkmış olacak. Bu da asker kişiye uymayacak. Kanunu kaldıracağız, gerekli olan maddeleri de Askeri Ceza Kanunu'na koyacağız" dediler.

GENELKURMAY'IN TEKLİFİYLE

General ve amirallerle ilgili soruşturma izni de yeniden düzenleniyor. Bu konuda alternatiflerin bulunduğu, çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, iznin daha çok Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanının teklifi ile Milli Savunma Bakanı tarafından verilmesi formülü üzerinde duruluyor. Uyum yasası uyarınca Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma yapılması ise Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlı olacak.

Osman Özgan