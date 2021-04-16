Bakan Soylu, şehidin seccadesinde namaz kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ocak 2016'da Diyarbakır Sur'da şehadet şerbeti içen Uzman Çavuş Selçuk Paker'in seccadesinde namaz kılıp ona dua etti.
|16 Nisan 2021 07:20
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşiyle beraber iftarını 30 Ocak 2016'da Diyarbakır Sur'da şehadet şerbeti içen ve tabuta sığmayan şehit olarak bilinen Şehit Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir'in evinde açtı.
Bakan Soylu, iftarın ardından şehidin odasında, şehit Paker'in seccadesinde namaz kılıp ona dua etti.
Fotoğrafları şehidin annesi kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.
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