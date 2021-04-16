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Suda yetki tek elde toplanıyor

Uzmanların uzun süredir üzerinde durduğu 'su yönetiminde çok başlılık' sorunu 'Su Kanunu' ile çözülecek. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, hazırlıkları devam eden su kanunuyla, suda yetkinin tek elde toplanacağını söyledi.
 16 Nisan 2021 06:50
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Suda yetki tek elde toplanıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunda yaptığı sunumda su kanununa neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Özkaldı "Genel su ve özel su ayrımı konularında hukuki bir karmaşa var. Su kaynaklarının izlenmesinde mükerrerlik söz konusu... Bazı işleri bir bakanlık yapıyor, başka bir bakanlık da yapıyor.

Halihazırda suyun havza ölçeğinde kullanım maksatlarına göre tahsisinin yapılamaması, bazı doğal mineralli suların tanımı ve tahsisinde de karmaşa var. Kullanılmış suların tekrar kullanılması konusunda hukuki bir boşluk bulunuyor. Havza Koruma Eylem Planları kanuni hükme bağlanmamış" dedi. Su Kanunu içerisinde kaynakların korunması, planlanması, geliştirilmesi, su bilgi sistemi, su kaynaklarının tahsisi, koordinasyon, yetki, fiyatlandırma ve cezalar gibi bütün ayrıntıların yer alacağını söyleyen Özkaldı "Suyu üreten ve kullanan kurumların veriye erişimi sağlanacak. Tek elden yönetime yardımcı olacak. Kullanım miktarlarına göre su tahsisi, su yönetimi yüksek kurullarınca yapılacak. Münferit tahsisler DSİ Genel Müdürlüğünce yapılacak. Su tahsisi en fazla 29 yıla kadar yapılabilecek" diye konuştu.

SU ŞÜRASI EKİM'E KADAR

Su Şurasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Mart'ta başlatıldığını hatırlatan Özkaldı "Şürayı ekim ayına kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Su Kanunu'nu da şüra çerçevesinde tartışacağız. Bütün bileşenlerin görüşlerini de alarak, ihtiyaç varsa tekrar revize edip Meclis'imize sunacağız" ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
Türkiye
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