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SİHA'lardan korkup 5B'yi hedef aldılar

ABD'deki Ermeni ve Yunan lobileri, Elon Musk'ın şirketi ile haziranda uzaya fırlatılacak olan 5B uydumuzu engellemek için, ABD Havacılık İdaresine mektup yazdı. SİHA'lara da sinyal verecek uydu ile Türkiye, bölgesinde daha da güçlenecek
 16 Nisan 2021 07:10
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SİHA'lardan korkup 5B'yi hedef aldılar

Uzaya sekizinci uydusunu fırlatmaya hazırlanan Türkiye; Ermeni ve Yunanları rahatsız etti. Amerika'da faaliyet gösteren Yunan ve Ermeni lobileri, Türk uydusunu uzaya fırlatacak olan Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i durdurmak için yoğun mesai harcamaya başladı. ABD'deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, 5B iletişim uydusunun tehlikeli askeri uygulamalara imkan tanıdığını savunarak, ABD Federal Havacılık İdaresine mektup yazdı. Mektupta "ABD, yakın müttefiki olan Ermenistan ve Yunanistan'ın çıkarlarını düşünmelidir. Amerika Havacılık İdaresi bu fırlatmanın önüne geçmelidir. Türkiye, uzaydaki uyduları ve karadaki askeri gücünü iyi kullanır hale gelmiştir. Bu yetenek, tehdit unsurunu beraberinde getirmektedir. Bu uydular ve askeri kabiliyet ile kaybedilen Karadağ savaşı göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs ve Ege Denizi'nde de Türkiye tehdit oluşturmaktadır" denildi. Yabancı basında yer alan haberlere göre lobi çevreleri; Türkiye'nin bölgesinde askeri anlamda güçlü bir konuma geldiğini, S-400'ler ile birlikte ABD'nin dostluğuna karşı çıkıldığını, Rusya ile yakınlaşan Türkiye'nin artık dost değil düşman bir ülke sayılması gerektiğini dillendiriyor. Ayrıca Türkiye'nin dış politikada hem Rusya'ya hem de ABD'ye yakın davrandığı, bunun tehlikeli bir argüman olduğu da iler sürülüyor.

Türkiye'nin uzaydaki yedinci uydusu 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı. Türksat 5A uydusu, 35 dakika sonra sinyal vermeye başladı. Fiilen çalışmaya başlayan uydu hem haberleşme hem de askeri anlamda Türkiye'nin elini güçlendirdi. Ermeni lobileri o dönemde de ABD'ye baskı kurmuş ancak bir sonuç alamamışlardı. Haziran ayında ise Türkiye'nin uzaydaki sekizinci uydusu 5B, Elon Musk'ın şirketi tarafından uzaya fırlatılacak. Uzayda kurulan uydu kolonileri yalnızca iletişim değil askeri anlamda da Türkiye'yi güçlü hale getiriyor. İHA ve SİHA'lar bu uydulardan gelen sinyaller ile kontrol ediliyor. Dolayısıyla uzaydaki güç, dünyadaki gücü de belirliyor.

KAAN ZENGİNLİ
Türkiye
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