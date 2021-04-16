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Koronavirüste en kritik hafta

Uzmanlara göre hafta sonu vakalar pik yapacak. Hafta başı ise düşüş başlayacak. Eğer yasaklara tam uyulursa çifte bayramı yaşamak mümkün
 16 Nisan 2021 07:25
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Koronavirüste en kritik hafta

İki haftalık kısmi kapanma sonrası vakaların yüzde 50 düşmesi bekleniyor. Avrupa'daki verilerden yola çıkılarak vaka sayılarının birkaç gün içinde plato çizeceği düşünülüyor. Uzmanlar "Diğer ülkelere baktığımızda, genellikle 6-8 hafta süren akut bir dönem var. Pik görene kadar bu sürecin geçmesi gerekiyor. Türkiye'de de üçüncü dalga diyebileceğimiz dönemin son haftasındayız. Eğer diğer ülkelerdeki benzer süreç işlerse, hafta sonunda pik yapmış oluruz ve önümüzdeki haftadan itibaren de düşüşe geçeriz. Bayrama 30 binli vakayla girmeyi hedefliyoruz. Bayramda uygulanacak tam kapanma ile de bu sayının 20 binlere düşeceğini tahmin ediyoruz" diyor.

Öte yandan, bu iki haftalık süreçte istenilen sonuçlar elde edilmezse yeni yasaklar devreye sokulacak. Nisan sonundan itibaren AVM, berber-kuaför, mağazalar, park ve bahçeler, meydan ve caddeler kapatılacak. Üretim ve tedarik zincirini aksatmayacak şekilde bir planlama yapılarak, birçok iş kolundaki faaliyetlere ya ara verilecek ya da kısmi çalışmaya geçilecek. Bayramda 10 günlük blok sokağa çıkma sınırlamasına gidilecek. 7 Mayıs Cuma akşamından başlayan sınırlama, 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek.

Bu arada, aşı olmasına rağmen koronavirüs bulgularıyla hastaneye başvuranların klinik seyrine yönelik ilk gözlemler de ortaya çıkmaya başladı. Aşının iki dozunu yaptırmasına rağmen korona olanların neredeyse tamamının hafif klinik belirtiler gösterdiği tespit edildi. Yoğun bakım aşamasına gelen 65 yaş ve üstü hastaların büyük bölümünün ise ya hiç aşı olmadığı ya da ikinci dozunu vurulmadığı aktarıldı.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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