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CHP'li Sancar'ın 'şantaj' davası: 1'i polis 5 kişiye 9 yıla kadar hapis

Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın şantaja maruz bırakılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. 1'i polis memuru 5 kişi hakkında 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 9'ar yıla kadar hapis istendi.
 16 Nisan 2021 07:49
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CHP'li Sancar'ın 'şantaj' davası: 1'i polis 5 kişiye 9 yıla kadar hapis

Teoman Sancar, partisi CHP'den istifasıyla sonuçlanan bir şantaja maruz kalmıştı. Hazırlanan iddianameye göre Fatih Selamet (26) ile Teoman Sancar'ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı. Fatih Selamet bu durumu 'şantaj' malzemesi haline getirmek için plan yaptı.

Kuşadası'nda polis eniştesi Bülent Acar'a Sancar için

"Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz"

dedi. Bu planı onaylayan Acar, Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş adlı iki arkadaşını da bu plana ortak etti.

Görüşmeye davet edip görüntülerini kaydetti

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bu plan gereğince Fatih Selamet, Sancar'ı arayarak Denizli'de rezidans dairesine 'bir konuyu görüşmek üzere' davet etti. Sancar da kabul edince, Kuşadası'nda planı yapan Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş da Denizli'ye geldiler. Fatih Selamet ile söz konusu daireye girdiler ve klimaya kamerayı yerleştirerek daireden ayrıldılar. Rezidansın yakınında araç içinde beklemeye başladılar.

Para istediler

İddianameye göre Sancar sarhoş olunca Fatih Selamet bu durumdan faydalanıp müstehcen görüntü çekti. Sancar daha sonra evden ayrıldı. Fatih Selamet de klimaya yerleştirilen kamerayla yapılan kaydı aldı ve bilgisayarına aktardı. Görüntülerin sadece müstehcen bölümlerinin yer aldığı bölümü bıraktı, diğer bölümleri sildi.

Daha sonra Fatih Karakoç'u da aralarına dahil eden grup Sancar'dan para istedi. Sancar, para vermedi. Sancar daha sonra görüntülerin satılacağı duyumu üzerine savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alındı ve üç kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise aranıyor. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüphelilerin 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Şüpheliler için 9'ar yıla kadar hapis isteniyor.
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