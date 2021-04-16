Türk kargo gemisi karaya oturdu
Marmaraereğlisi'nden İzmir'in Aliağa ilçesine gitmekte olan 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı kargo gemisi, Bozcaada'nın doğusunda karaya oturdu.
|16 Nisan 2021 07:54
|+Aa- Yazdır
NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük'ün aktardığı ilk bilgilere göre, kazanın sebebi dümen arazası olduğu yönünde.
Bozcaada'nın doğusunda küçük bir ada olan Taşadası mevkisinde karaya oturan gemide 9 kişilik personel bulunuyor.
Yapılan ilk kontroller sonucunda deniz kirliliği yaşanmadığı ve bir yaralanma olmadığı belirlendi.
Geminin batma veya yana yatma tehlikesi de bulunmayan gemiden bir yardım talebinin henüz gelmedi belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Adres bilgisi şartı testleri engelliyor'
16 Nisan 2021 08:39
|Baro seçimlerine yine salgın molası
16 Nisan 2021 08:16
|Türkiye'ye özgü 2120 yılı iklim senaryosu
16 Nisan 2021 08:13
|Koronavirüste en kritik hafta
16 Nisan 2021 07:25
|Bakan Soylu, şehidin seccadesinde namaz kıldı
16 Nisan 2021 07:20
|Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
16 Nisan 2021 06:40
|Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde artacak - Haritalı
16 Nisan 2021 06:30
|Vatandaştan destek var: Tüm şehirler kapatılsın
16 Nisan 2021 06:15
|Kaçan otomobili kovalarken ağaca çarpan polis aracındaki 2 polis yaralandı
16 Nisan 2021 00:39
|Araştırmaya göre dünyada 2,5 milyar T-rex dinozor türü yaşamış olduğu tahmin ediliyor
16 Nisan 2021 00:38