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Türkiye'ye özgü 2120 yılı iklim senaryosu

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklık riskiyle ilgili Türkiye'ye özgü 2120 yılına yönelik senaryo hazırladı
 16 Nisan 2021 08:13
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Türkiye'ye özgü 2120 yılı iklim senaryosu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, önlem alınmazsa yüz yıl sonra Güney ve Doğu Anadolu'da bir yılda 200 günün sıcak dalgası altında geçeceğini vurguladı.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Özkaldı, TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda şu değerlendirmeleri yaptı:

DAHA ÇOK ORMAN YANGINI

"Türkiye'de gelecekteki beklenti, ortalama sıcaklıkların ciddi oranda, 1 ila 2 derece artması. Güney ve batı bölgelerde sıcaklık artışı en fazla yaz aylarında yaşanacak. En fazla Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu, Doğu bölgeleri olmak üzere toplam yağışlarda genel olarak azalma söz konusu. Karadeniz kıyılarında buna mukabil 150 milimetreye varan yağış artışları var.

Ülkemizin doğusu ve güneydoğusunda sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının yüz yıl sonunda yılda 200 günlerde olabileceği öngörülüyor. Sıcak hava dalgalarındaki artış orman yangınları riskini de maalesef artırıyor. Kar örtüsünde azalmalar su stresini artıracak. Fırat, Dicle ve Konya kapalı havzalarında su açığı öngörülüyor. Doğu Karadeniz ve Çoruh havzalarında su fazlası öngörülüyor.

SU STRESİ ALTINDAYIZ

Ülkemiz yarı kurak iklim bölgesinde. Yağışlardan yıllık toplam kullanılabilir 112 milyar metreküp suyumuz var. Kişi başına bugün itibarıyla bin 347 metreküp su düşmektedir. 2070'de bin 40 metreküp kişi başına su miktarı olacağı göz önüne alınıyor. Dünya skalasına baktığımızda bin ile bin 700 arasındaki miktarı 'su stresi yaşayan ülkeler' olarak adlandırıyoruz. Bu 112 milyar metreküpün şu an itibarıyla 57 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Mevcut durumda 5 havzada su kıtlığı, 4 havzada da mutlak su kıtlığı öngörülüyor. 2050'de 6 havzada su kıtlığı, 7 havzada da mutlak su kıtlığı öngörülüyor. Yapılaşma durumu içme suyu kaynaklarına baskı oluşturuyor. Bunu önlemek için çalışmalar yapılıyor.

SU KANUNU ÇIKSIN

Su kanunu çıksın istiyoruz. Taslak 6 bölümden, 30 maddeden oluşuyor. Burada suyun hukuki niteliği, su yönetim ilkeleri, kaynakların korunması, yetki, sorumluluk, yasak fiiller ve cezalar yer alıyor."

AYILAR DAHA AZ UYUYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut iklim değişikliğinin etkisiyle ayıların kış uykusunun kısaldığını söyledi. Türkiye'de istilacı bazı bitki ve hayvan türlerinin yayıldığını belirten Bulut, Ankara, İstanbul ve İzmir'de görülen yeşil papağan, İzmir, Antalya ve Mersin'de kırmızı yanaklı su kaplumbağası, Meriç ve Aras nehirlerinde su maymunu, Acıgöl'de Doğu Amerika sivrisinek balığına karşı mücadele verildiğini kaydetti.
Memurlar.Net
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