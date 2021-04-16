Baro seçimlerine yine salgın molası

Geçtiğimiz eylülden bu yana tartışılan seçimler, bir kaç hafta hızla yapılsa da bu kez de salgındaki vaka artışları nedeniyle alınan tedbirlere bağlı olarak bayram sonrasına kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde seçim yapılamayacağına ve genel kurulların 300 kişi ile sınırlandırılması kararları çerçevesinde şimdiye kadar şartları sağlayan 23 baro, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Seçim yasaklarından önce genel kurulunu toplayan Kilis Barosu ile birlikte böylece 24 baroda yeni yönetim belirlendi. 13 yeni başkan göreve gelirken, 11 isim yerini korudu. 56 baroda ise belirsizlik bir süre daha devam edecek.