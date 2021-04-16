Baro seçimlerine yine salgın molası
Türkiye Barolar Birliği'nin yönetimini de belirleyecek baro seçimleri, yine salgın tedbirlerine takıldı.
|16 Nisan 2021 08:16
|+Aa- Yazdır
Geçtiğimiz eylülden bu yana tartışılan seçimler, bir kaç hafta hızla yapılsa da bu kez de salgındaki vaka artışları nedeniyle alınan tedbirlere bağlı olarak bayram sonrasına kaldı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde seçim yapılamayacağına ve genel kurulların 300 kişi ile sınırlandırılması kararları çerçevesinde şimdiye kadar şartları sağlayan 23 baro, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
Seçim yasaklarından önce genel kurulunu toplayan Kilis Barosu ile birlikte böylece 24 baroda yeni yönetim belirlendi. 13 yeni başkan göreve gelirken, 11 isim yerini korudu. 56 baroda ise belirsizlik bir süre daha devam edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Adres bilgisi şartı testleri engelliyor'
16 Nisan 2021 08:39
|Türkiye'ye özgü 2120 yılı iklim senaryosu
16 Nisan 2021 08:13
|Türk kargo gemisi karaya oturdu
16 Nisan 2021 07:54
|Koronavirüste en kritik hafta
16 Nisan 2021 07:25
|Bakan Soylu, şehidin seccadesinde namaz kıldı
16 Nisan 2021 07:20
|Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
16 Nisan 2021 06:40
|Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu kesimlerde artacak - Haritalı
16 Nisan 2021 06:30
|Vatandaştan destek var: Tüm şehirler kapatılsın
16 Nisan 2021 06:15
|Kaçan otomobili kovalarken ağaca çarpan polis aracındaki 2 polis yaralandı
16 Nisan 2021 00:39
|Araştırmaya göre dünyada 2,5 milyar T-rex dinozor türü yaşamış olduğu tahmin ediliyor
16 Nisan 2021 00:38